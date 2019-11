Tom Cruise egy csomó celebnek tortát küldözget karácsonykor, mert ő nem ehet cukrot

Jimmy Fallon műsorában járt Cobie Smulders, az Így jártam anyátokkal színésznője. Mint kiderült, Tom Cruise-tól minden karácsonykor kap egy fehércsokis kókusztortát. Ők ketten együtt játszottak a Jack Reacher: Nincs visszaút című akciófilmben, azóta van meg a jó viszony.

Kiderült, hogy Fallon is kapott már, sőt James Corden, Kirsten Dunst és Henry Cavill is. Mint ismeretes, Cruise egyszer Corden late-night show-jában fedte fel különös szórakozását:

Erről van szó, állítólag isteni:

So, the tastiest thing I ate over Christmas waaaasssss… this coconut cake from Tom Cruise! I managed to grab a whole one slice before the pack devoured it. But that one slice… wow. So just in case it wasn’t clear. I got a cake. From Tom Cruise. #GotACakeFromTomCruise 😁 🍰 pic.twitter.com/QhvmHMYzvi

— alex zane (@alex_zane) December 29, 2018