Kiszel Tünde novemberben gonosz mostoha

Volt már Hófehérke, novemberben főgonosz lett.

Kiszel Tünde idei naptárának, ami biztosabb dolog az életben a halálnál és az adóknál, idén mesefigurák a témája. Ez nagyrészt Disney-hercegnőket jelent, a naptár borítóján például Hófehérkeként tart a kezében almát.

Megérkezett Instagramjára a novemberi oldal fotója is, és ezúttal Hófehérke gonosz mostohájaként hozza ránk a frászt. Ez azért is érdekes, mert először szerepel idén a naptárban két karakterként is ugyanabból a meséből. Izgatottan várjuk a decembert!

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kiszel Tünde 😍💖💞💕❤️ (@kiszeltunde_) által megosztott bejegyzés, Nov 4., 2019, időpont: 10:43 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram / @kiszeltunde_