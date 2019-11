Bemutatják a mozik a Jóbarátok 8 epizódját

A 25. évfordulós vetítések sikerén felbuzdulva mégtöbb vetítés jön.

A Jóbarátok az egyik legtöbbet streamelt sorozat a világon, a jogai vagyonokért szoktak elkelni, egy Fathom nevű cég pedig kipróbálta nemrég, hogy moziban is nézik-e az emberek. A sorozat 25. évfordulója alkalmából 12 epizódot levetítettek 1600 moziban, és meglepő módon egy nap alatt 2,9 milliót szedtek össze a különleges vetítésekkel. Ezen felbuzdulva 700 moziban további vetítéseket tartanak, bár még nincs végleges szám a pontos számáról a moziknak, ugyanis vélhetően próbálják minél többe eljuttatni, számol be róla a Hollywood Reporter. A tervek szerint a közelgő hálaadásnapon lehet majd 8 tematikus, hálaadásnapi epizódot megnézni. Ha siker lesz, valószínűleg majd több ünnepnapon is lehet hasonlóra számítani. A Jóbarátok, ami jövőre Netflixről átköltözik az HBO Max induló streaming platformra, úgy tűnik, képes felállítani az embereket a kényelmes kanapéról is, hogy nagyobb képernyőt nézhessék a népszerű sitcomot.

Kiemelt kép: NBC / Warner