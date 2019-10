Tegnap jött ki Selena Gomez új klipje, ma már itt a következő

Nem húzza az időt, az biztos.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, tegnap kijött Selena Gomez nagy, visszatérő kislemeze a hozzá készült klippel, amiben végig ül és énekel a kamerának, mindezt fekete-fehérben.

Gomez sokáig nem is vacakolt a folytatással, ma ugyanis kijött egy újabb kislemezzel és klippel, ami mintha a teljes ellentéte lenne a tegnapinak. Ugyanis míg a Lose You To Love Me egy szomorú ballada volt, addig a Look At Her Now leginkább a klubokba szeretne eljutni, a klipben pedig gyakorlatilag minden képkockán szerepel az összes létező szín. Az összes szín, ami hiányzott a tegnapiból, az hozzá lett csapva a maihoz, az énekesnő pedig most nem csak ül és néz éneklés közben, hanem táncol. Nincs ebben se túl sok ötlet, de legalább bitang látványos.

