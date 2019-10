Gáspár Evelint saját osztályfőnöke készítette ki tinédzser korában

A celeb szerint származása miatt nem tudták elfogadni Salgótarjánban.

Gáspár Evelin még az Ázsia Expressz 2 előtt interjút adott Joshi Bharatnak, amiben egészen új dolgokat is megtudhattunk Gáspár Győző lányáról. Például elmondása szerint, már 12-13 évesen megértette, hogy a kereskedelmi tévézés – árnyoldalai mellett – elég jó pénzkeresési lehetőség.

Az osztályfőnöke eléggé pikkelt rá:

Felsőbb osztályba felkerültem, és ott kifogtam egy olyan osztályfőnököt, aki rám volt szállva, nem nagyon kedvelt engem. Verbálisan bántott, megalázott, lehúzta a jegyeimet

– fogalmazott, majd azt is hozzátette, politikai oldalról is érték támadások Salgótarjánból, szerinte emögött is az osztályfőnöke volt. De még durvább eset is történt:

Mentünk osztálykirándulásra, be volt fizetve, és sajnos én késős típus vagyok, de hívtam őt, hogy késni fogok. Otthagyott a busszal, meg ilyenek.

Az interjúból kiderül még:

Evelin szerint továbbra sincs megfelelő elfogadás a romaság felé,

szereti a médiát, örül a szereplésnek,

egy férfiben azt keresi, hogy legyen tisztelettudó és őszinte.

