Lugosi Bélát utánozta gyerekként, mára hollywoodi trollá vált

A Star Wars Luke Skywalkere, Mark Hamill a(z első) trilógia sikere után eltűnt a nyilvánosság elől, hogy a 2010-es évek végén újra előkerüljön. Pedig addig is egy csomó érdekes dolgot csinált.

A szüleim eléggé aggódtak, amikor órákat töltöttem azzal, hogy Lugosi Bélát utánozzam. Azt mondták, ezzel semmire sem megyek majd a való életben, amikor munkát kell keresnem

– osztotta meg történetét Twitteren motivációs jelleggel nem is olyan régen Mark Hamill, akinek komikusi vénája, utánzási képessége már gyerekként is szembetűnő volt. Családja állandóan vándorolt, apja tengerészgyalogos volt, emiatt ide-oda költöztek az Egyesült Államokon belül, így színes figurák által tudta fejleszteni már-már stand-upos képességeit.

Carrie Fisher, baleset, dublőr

Hamill színiiskolába járt fiatalon, majd hamar megkapta egy kórházi szappanopera egyik szerepét, de ez nem volt komolyabb lehetőség, arra 1974-ig kellett várnia, ekkor már főszerep találta meg: The Texas Wheelers címmel sitcomot készített az MTM, ami ugyan csak nyolc részt élt meg, de valamelyest felrakta a színészt a hollywoodi térképre. Több kisebb szerep is megtalálta a hetvenes évek végén, majd George Lucas látott benne fantáziát egy készülő sci-fihez.

Brian De Palma szintén akkoriban szerette volna megkezdeni a Carrie forgatását, így együtt ültek le szereplőket válogatni a két filmhez. Lucas ismeretlen színészeket akart castingolni, hogy majd ő csinálhasson belőlük igazi sztárokat. Hamill alkalmas volt erre, mozifilmben még nem szerepelt, de gyorsan megértette az olvasópróbákon (amelyek több mint hat hónapig tartottak, közel ezer jelölttel), hogy a rendező mit szeretne elmesélni a Star Warsszal.

Ehhez segítségül hívta Harrison Fordot, akivel már dolgozott együtt, és aki csak segéd volt a szereplőválogatáson: szöveget segített olvasni a színészeknek, és ezt olyan cinikusan tette, amilyen maga Han Solo is. Hamill-lel tökéletesen kiegészítették egymást.

A film harmadik főszereplője a sztárgyerek Carrie Fisher lett, akinek anyja és apja is kifejezetten ismert embernek számított Hollywoodban. Az akkor 19 éves színésznő egyaránt összejött Hamill-lel és Forddal is, előbbi a Guardiannek adott interjúban beszélt erről:

Carrie és én vonzódtunk a másikhoz, de a korábbi melóim miatt tudtam, nem a legjobb ötlet kollégával összejönni. Emlékszem, egyszer egy alkohollal átitatott pillanatban a csókolózási technikákról kezdtünk beszélgetni. Mondtam neki, hogy én jó vagyok benne, de szeretem, ha a nők kezdeményeznek inkább. Ő visszakérdezett, mire gondolok, a következő pillanatban pedig olyanok voltunk, mint a tinik. Teljesen egymásba gabalyodtunk, aztán rájöttünk, mit művelünk, és röhögés közepette befejeztük. Én sajnáltam, mert addigra már elindult valami bennem Carrie irányába.

Később Ford és Carrie románcáról is tudomást szerzett, méghozzá Lucas akkori feleségétől, Marciától. Kifejezetten örült annak, hogy ez csak később jutott el hozzá, mert elmondása szerint rosszul érintette volna. A három színész azonban profi volt, a szerelmi életük nem zavarta meg a forgatást, és a maga kaotikus módján elkészülhetett a film. De mindhármuk közül Ford emelkedett ki, Fishert is ő bűvölte el leginkább.

Tizenkilenc voltam akkor, Harrison harminchárom, ő volt közöttünk a legnépszerűbb, azonnal látni lehetett rajta, hogy filmcsillag lesz belőle

– fogalmazott a színésznő az Empire of Dreams: The Story of the „Star Wars” Trilogy című dokumentumfilmben.

Az Egy új remény 1977-es leforgatása után Hamill komoly autóbalesetet szenvedett, amiben főként az arca sérült meg, több órás műtéttel tudták csak helyrehozni a sérüléseit. Ezek egyébként az első film utolsó képsoraiban is láthatóak. A színész rossz helyen hajtott fel az autópályára, de szerencséjére senki nem jött vele szembe, viszont 100-110 km/órával száguldott. Próbált lehajtani, de egy rossz pillanatban megcsúszott az autó, felborult, Hamill orra és az álla is eltört. Emiatt másnap dublőrt kellett használni a film forgatásán, Hamillt pedig a kórházban próbálták rendbe hozni a hátralévő forgatási napokra.

A jedi visszatér, Hamill meg eltűnik

A három Star Wars-film ismertté tette a színészeket, Hamill viszont hamar skatulyába került. Ő lett a jósággal megáldott, bátor fiatal hős archetípusa, akiben minden szereplőválogatáson csak Luke Skywalkert látták a rendezők. Ez nem tetszett neki, ezért 1984-től szinte félig-meddig visszavonult a filmezéstől. Hogy ne harapózzon el még jobban a jófiú imázs, negatív szerepekben tűnt fel, de azt is csak szinkronban. Hamill ugyanis kivételes módon tud bánni a hangjával, köszönhetően annak, hogy gyerekkorától kezdve képezte magát. Legismertebb szerepe Joker, Batman legnagyobb ellensége a DC képregényei alapján készült animációs filmekben. Erről a korszakról így mesélt.

A legnagyobb félelmem az volt Jokerrel kapcsolatban, hogy majd nem tudnak elvonatkoztatni Luke-tól, mondván, ő egy ikonikus pozitív karakter. A barátaim mondták is, hogy ők biztos nem akarnának semmit átvenni Jack Nicholson után (az 1989-es Batman című filmben Nicholson alakította Jokert – a szerk.), és úgy mentem el a válogatásra, hogy végig ez lebegett a szemem előtt. Tudtam, csak úgy sikerülhet, ha a saját elképzelésemet mutatom meg a karakterről.

Joker hatalmasat szólt 1992-ben, mikor leadták a Foxon a Batman: The Animated Series című animációs sorozatot. Hamillt tizenkét díjra jelölték, ebből öt díjat be is zsebelt. Az első felvételre még a kocsijában gyakorolt.

Mentem a Los Angeles-i autópályán, és próbálgattam, melyik aljas röhögés áll jól Jokernek. Szerintem az emberek hülyének néztek, hogy valaki a volán mögött röhögcsél magában.

1993-tól a videojátékok is érdekelni kezdték a színészt, többféle szinkronmunkát elvállalt ezekben. A Wing Commander című akciószimulátornak ő lett az arca, miközben az olyan sikerjátékokban is megszólalt, mint a Call of Duty-sorozat vagy a Soldier of Fortune. 2009-ben robbant a játékpiacon a Batman: Arkham Asylum, amiben megint a denevérember legnagyobb ellenfelének adta a hangját.

Amellett, hogy a játék csupa pozitív kritikát kapott, a színészt temérdek díjra jelölték, mert ekkor értette meg igazán az Y és a Z generáció nagy része, hogy Mark Hamillnél kevés jobb karakterszínész van Hollywoodban ilyen hanggal és lelkesedéssel. Elég megnézni az alábbi felvételt, amiből képet kaphatunk a Joker-megszemélyesítéséből is.

A Troll

Hamill a szinkronmunkáival párhuzamosan a Twitteren hozta vissza magát az emberek mindennapjaiba. Profilja igazából a fájdalmas faviccek és képes poénok gyűjtőhelye lett – kedveli a brit humort, de ennél jóval gazdagabb vicceinek tárháza. Természetesen Star Wars-kérdésekben a legaktívabb, itt mindjárt két fotó zavarta össze.

Akkor és most: én nőttem az évek során vagy a droidom ment össze? A döntés a tiétek! #NagyLukeTeória #ÖsszezsugorodóDroidTeória.

Archie Harrison születésénél sem hagyta ki a ziccert: amikor Az utolsó jedik forgatásán járt Vilmos és Harry, utóbbinak tanácsot adott a gyerek elnevezését illetően.

Íme én, amikor ötleteket adtam Vilmosnak és Harrynek, hogy a leendő gyerekeiket nevezzék el a kedvenc Star Wars-színészükről. Örülök, hogy az Archie HARRISON Mountbatten-Windsort választották, de kicsit bánom, hogy nem fogalmaztam egyértelműbben. Azt kellett volna mondanom, nevezzék el A KEDVENC LUKE-OT JÁTSZÓ Star Wars-színészükről.

Pár éve a UNICEF készített egy Star Wars-anyagot, amiben rajongókat hívtak meg azért, hogy a széria negyvenedik évfordulójára készített klipbe mondjanak fel egy-két ikonikus szöveget. Ebből semmi nem volt igaz, cserébe Hamill csomószor odalopódzott mögéjük, hogy a gyanútlan fanoknak felejthetetlen pillanatokat szerezzen.

Érdemes megnézni Jimmy Kimmel late-night show-jának egy 2017-es felvételét, amikor a színész Adam Scottot meghívták a műsorba, és épp születésnapja volt. Óriási Star Wars-fan, ezért behívták Hamillt, hogy lepje meg őt egy fénykarddal besétálva. Scott konkrétan remegni kezdett az izgalomtól, és alig tudta felfogni, mi történik.

A színész híresen ronda kézírásáról is ismert, amit általában azzal fejel meg, hogy valami irgalmatlan nagy hülyeséget hagy üzenetként a fotókon rajongóinak. Nem véletlenül van rajta sok Star Wars-fan bakancslistáján hogy valahogy szerezzen magának egy ilyet.

A francba! Megmondtam Owen bácsinak, hogy ne cigizzen a házban!

A világ legnagyobb marihuána-pipája eladó. Hívd Luke-ot az 555-KENDER számon!

3Po nagyon izgatottnak tűnik.

Miután A Birodalom visszavág egyik utolsó jelenetében megküzd Darth Vaderrel, Luke kezét egy fénykarddal levágja az apja. Nyilván senkit nem érdekel, hová tűnt a levágott végtag, de Hamill tudja a választ, amit meg is osztott az Instagramján: a kéz beállt színésznek az Addams Familybe.

Van szóvicc is:

És azt tudják, hogy miért posztol gyakorta egy teveemojit aláírás gyanánt? Hát azért, mert egy korai Broadway-meghallgatáson megkérdezték tőle, mi a neve, amiből csak annyit hallottak az illetékesek, hogy camel, ami angolul tevét jelent.

Van bármilyen Broadway-tapasztalata, Mr. Camel?

– szegezték neki a kérdést.

Ebben közrejátszhatott a színész angol akcentusa is, amitől a Hamill hemölnek hangzott, amit elég könnyű kemölnek hallani.

