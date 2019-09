A párom még mindig fent van a társkeresőn

Az elköteleződésnek vannak jelei a párkapcsolat első időszakában, és ennek ellenkezőjére is vannak jelek. Olvasónknak segítünk a kérdésben, szakítson-e vagy sem, és bár helyette sem dönthetünk, de segítünk körbejárni a témát és megértetni pár lelki mechanizmust az elköteleződésről. Ha neked is van kérdésed és szeretnél válaszokat kapni, ha csak ki szeretnéd írni magadból a problémádat, ha nem tudod, mit tegyél a párkapcsolatoddal, várjuk a leveled az igyjartam@24.hu email címre és szakértő válaszol a gondjaidra.

46 éves vagyok, a párommal körülbelül 2 hónapja ismerkedtem meg egy társkeresőn. A kapcsolatunk az első hónapban remekül működött, mondhatom, hogy szerelem lett belőle. Napi szinten beszélgettünk, írtunk egymásnak. Eltelt egy kis idő és a megérzésemre hivatkozva felmentem az oldalra, ahol megismertem őt. Nagy bánatomra napi szinten fent van az oldalon, és ki tudja mit csinál még ott. Eleinte hagytam a dolgot, figyeltem, hogyan viselkedik amikor együtt vagyunk. Minden jónak tűnt, viszont elmaradtak a beszélgetések, az egymásnak írogatások. Már csak akkor jön hozzám, ha kedve van, este jön, reggel távozik. Ezt megelégeltem, és szóvá tettem, megkérdeztem, mit keres még mindig ott. Tudtára adtam, hogy nem folytatom tovább így a kapcsolatot. Azt mondta, nincs senkije rajtam kívül, hogy komolyan gondolja velem a kapcsolatot, hogy minden téren megfelelek neki. Gondoltam, esélyt adok ennek újra, napokon át ismét jöttek az szép üzenetek, beszélgetések, majd el is múlt és kezdődött minden újra. Már nem szólok neki, mert tudom, hogy nincs értelme. Hagyjam el? Tanácstalan vagyok, mit tegyek!

Az olvasói levelet Kinga küldte nekünk, akinek megváltoztattuk a nevét, hogy ne legyen felismerhető a története.

Mit lehet tenni?

A legtöbb párkapcsolatban az első időszakban láthatóak azok a személyiségbeli eltérések, amik gondokat okozhatnak, azonban a mindent elsöprő szerelem érzése elfeledteti velünk. Olvasónk esetében a fő probléma abból adódik, hogy a férfi továbbra is fent van a társkeresőn és aktív tagja – vagy annak tűnik –, ebből feltehetően olvasónk azt a következtetést vonta le, hogy talán a férfi nem akar elköteleződni úgy, ahogyan olvasónk szeretne. Az, hogy máshogyan látunk a párkapcsolatban bizonyos dolgokat normális, viszont szükséges megegyezni arról, hogy kinek mi fér bele. A hűség, hűtlenség fogalmait tehát muszáj tisztázni, továbbá azt is, hogy ki mit vár a kapcsolattól, mit is szeretnének valójában. Olvasónk kizárólagosságot szeretne, elköteleződést, ezek pedig egy hosszú távú monogám párkapcsolat jelei. Lehet, hogy a férfi mást szeretne, és egy szeretői viszont számára elég lenne, ezt viszont mihamarabb tisztázni kell.

Az elköteleződés azt jelenti, hogy kompromisszumok árán is képesek vagyunk működtetni a párkapcsolatot, áldozatot hozunk azért, hogy a közös célok, a közös élet jól működjön.

Azonban nem mindenki képes áldozatot hozni, és időnként lejjebb adni a saját igényeiből azért, hogy a párkapcsolata jobban működjön. Sajnos a mai internetes világ ezt is erősíti valamennyire, hiszen a társkeresőkön azonnal lehet találni jobbat (vagy legalábbis hiszik, hogy jobbat), így ha valami nem működik, le lehet cserélni. A gond az, hogy a netes társkeresők azonnali és gyors egónövelést biztosítanak, amíg a hosszú távú, monogám párkapcsolatban épphogy egy kicsit az egóból kellene lejjebb adni. Azoknál, akiknél valamiért sérült az önbizalom, kishitűek vagy kisebbségi komplexusuk van, előfordulhat, hogy a netes társkeresés, a tinderezés vagy az instagramos csajozás több pozitívumot ad. Ez azonban csak a felszín, az azonnali lájkok és csetek, a sok-sok üzenetváltás mögött nem biztos, hogy valódi érzelmek vannak, ha van is valami, az inkább idealizált szerelem mint a kamaszkorban.

Az idő, amit valaki a társkeresőkön tölt, elveszi annak a lehetőségét, hogy önfejlesztéssel, önbizalomnöveléssel lépjen tovább egy másik kapcsolatba, sőt. Rengetegen elkövetik azt a hibát, hogy bár vágynak egy társra a hétköznapokban, fogalmuk sincs arról, hogy ők mit tudnak adni annak a társnak, hogyan lennének jó partnerei egymásnak hosszú távon. Ehhez önismeret szükséges, ami ha hiányos, fontos fejleszteni. Az is lehet, hogy valaki azért nem tud elköteleződni bármennyire is szeretne, mert gyerekkorából hozott magával olyan kötődési mintát, ami megnehezíti az életét. Azoknál, akik bizonytalanul kötődnek, a háttérben pszichológiailag az húzódik meg, hogy csecsemőkorukban, kisgyerekkorukban azt tapasztalták, a szülők nem tudják kielégíteni a fizikai és érzelmi szükségleteket. Ez felnőttkorban az intim emberi kapcsolatokban visszaköszön, és elkerülő magatartással reagálhat valaki olyan párkapcsolatban is, ami egyébként működhetne.

Olvasónk esetében a megoldás mindössze annyi, hogy mielőtt végleg döntene, higgadtan mondja el a partnerének, mit szeretne, mit remél ettől a párkapcsolattól, és mit jelent számára a hűség fogalma. Ha egyetértenek és egy a cél, akkor közösen indulhatnak útra egy hosszú távú és szép szerelmi kapcsolatban.

Ez meg micsoda? Az Így jártam a 24.hu párkapcsolati blogja, ahol megoszthatod a saját tapasztalatod, elküldheted a véleményed mások történeteivel kapcsolatban, és leírhatod, te hogyan jártál hasonló helyzetben. A leveleket az igyjartam@24.hu email címre várjuk, aggódnod pedig nem kell: a nevedet mindenképpen megváltoztatjuk.

A sorozatunk többi cikkét ide kattintva olvashatod el.

Kiemelt kép: Besenyei Violetta