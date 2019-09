Tim Robbins-ból kedves ősz nagyapó lett

Telik az a rohadt idő.

Nemrég kijött a Jákob lajtorjája remake-je, ennek kapcsán pedig felmerülhetett a kérdés bennünk, hogy vajon mi lehet most Tim Robbins-szal, aki az eredeti sztárja volt, mostanra viszont alig látni valamiben. A jelenleg is zajló a 76. Velencei Filmfesztivál megválaszolta ezt a kérdést, ahol a színészlegenda elkísérte 45 Seconds Of Laughter című dokumentumfilmjét, amiben szerepel, és rádöbbenhettünk, hogy mennyire kedves nagyapóvá őszült és szakállasodott. A tény pedig, hogy már 60 éves, rádöbbent, hogy milyen gyorsan telik az a fránya idő.

Fotók: Stefania D’Alessandro/WireImage