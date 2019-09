Így nézett ki Zendaya kisgyerekként

Ma lett 23 egyébként.

Zendaya mondhatni a szemünk láttára nőtt fel, hogy gyereksztárként anno még az Indul a risza! című sorozatban főszerepelt a Disney csatornán, most pedig éppen az HBO-n drogozik az Euphoria című tinisorozatban. A popsztárból lett színésznő ma töltötte be a 23-at, ennek örömére pedig megosztott Instagramján egy fotót magáról, még jóval a Disney évek előtt. Azt sajnos nem írta, hogy hány éves a fotón, megtippelni se nagyon lehet, tekintve, hogy most is úgy néz ki, hogy szinte csak tinédzser szerepeket kap., holott már negyedik éve nem az.

Kiemelt kép: Jacopo Raule/Getty Images, Fendi