Ne hunyoríts annyira, tényleg Keanu Reeves van ezen a fotón

Keanu Reeves-zel javában forog a Bill és Ted zseniális kalandja című film harmadik része, legutóbb már megint az internet kedvencévé vált, miután a forgatásról távozva megállt egy rajongója kertjében:

Most a filmből került ki egy fotó, ahol rá sem ismerni a színészre, nyilván ahogy a frizura, úgy a szakáll is műnek tűnik – de igen,

a sok szőr alatt tényleg Keanu Reeves lapul:

Keanu Reeves sports strange look on set of ‘Bill & Ted Face the Music’ https://t.co/nfvLFKs1mJ pic.twitter.com/IBWCA0gnzT

— Page Six (@PageSix) August 2, 2019