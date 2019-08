Az aluljárók után az olimpiát is meghódíthatja a breaktánc

Nem kizárt, hogy a jövőben a klasszikus sportágak mellett már breaktáncot is nézhetünk az olimpián: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság közgyűlése támogatta azt a kezdeményezést, hogy a szakág szerepeljen a 2024-es párizsi játékokon. A végső döntést 2020 végén hozzák meg, de már ez a hír is mutatja, milyen dinamikusan fejlődésen ment át a breaktánc, amely az Egyesült Államokban alakult ki a hetvenes években. Az első magyar közösségek a nyolcvanas évek közepén kezdtek el mozgolódni, 30 évvel később, 2019 augusztusának első hétvégéjén pedig már nemzetközi breaktáncversenyt rendeztek az UP Újpesti Rendezvénytérben. A világ minden tájáról érkező táncosok több korosztályban és csoportban, illetve egyénileg és csapatban is összemérték a tudásukat a Break It Up fesztiválon, amelyre a 24.hu is ellátogatott. Fotós kollégánk portrésorozata a résztvevőkről.