Amikor túl szép emberek arra készülnek, hogy még szebbek legyenek.

Már mi is megírtuk, hogy a génlottó nyertes celebtestvérek közül talán a Hemsworth testvérek a legvonzóbbak, már csak azért is, mert kapásból hárman vannak. Most pedig újra rácsodálkozhatunk a természet két csodájára, Liam és Chris Hemsworth-re, méghozzá edzés közben.

Ezek a celebtestvérek egyértelműen nyertek a génlottón Túl szép emberek és azok túl szép szülei következnek.

A videó egyébként sajnos egy reklám, méghozzá egy instantkávé reklámja, de próbáljuk meg elfelejteni ezt miközben a Hemsworth testvérek súlyokat emelgetnek.

A post shared by Liam Hemsworth (@liamhemsworth) on Aug 3, 2019 at 4:00pm PDT

Kiemelt kép: Kevin Winter/Getty Images