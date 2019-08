Whoopi Goldberg most Mariah Carey testére tett megjegyzést

Whoopi Goldberg szeret mostanában celebekkel kapcsolatban rosszindulatúan megnyilvánulni. Nemrég Bella Thorne meztelen fotóival kapcsolatban mondott olyat, amit nem feltétlenül kellett volna, most pedig Mariah Carey-t találta be.

Augusztus 1-jén a View című műsorban Jerry O’Connell volt a vendég, aki arról is beszélt, milyen volt Mariah Carey pasiját játszani a Heartbreaker című videóklipben

húsz évvel ezelőtt

– ahogy az egyik műsorvezető, Sunny Hostin mondta. És miközben elkezdték mutatni az említett videóklipet, a szintén asztalnál ülő Whoopi Goldberg ekkor félig csendben azt mondta:

húsz testtel ezelőtt.

Throwback Thursday! @MrJerryOC reminisces about playing Mariah Carey’s boyfriend in the music video for ‘Heartbreaker’ almost 20 years ago! ❤️ https://t.co/1091s9Fn2d pic.twitter.com/A8l08R3WE3

— The View (@TheView) August 1, 2019