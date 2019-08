Íme a Modern család főszereplői tíz éve és most

A következő, tizenegyedik szezonnal véget ér napjaink egyik talán legnépszerűbb vígjátéksorozata, a Modern család, a sorozat sztárja, Jesse Tyler Ferguson pedig Twitteren jelezte, hogy elkezdődött már az utolsó szezon szövegösszeolvasós közös próbája. Méghozzá nem is akárhogy, a sorozat főszereplői ugyanis összeálltak egy közös képet, újraalkotva egy másik fotót, ami még a legelső szezonban készült róluk tíz évvel ezelőtt. A legtöbbet természetesen a legfiatalabb szereplők változtak, akiket gyerekként ismerhettünk meg, de felnőttek lettek az elmúlt tíz év folyamán.

The last first table read of Modern Family season 11 😭😭 & the same photo taken 10 years ago today. pic.twitter.com/4clNKGYoPw

— Jesse Tyler Ferguson (@jessetyler) 2019. július 31.