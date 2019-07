Az Australia’s Got Talent egyik versenyzője a péniszével festett

Méghozzá egy portrét az egyik zsűritagról.

Jó eséllyel nem estek még emberek ekkora extázisba tehetségkutatóban attól, hogy valaki előkapta a péniszét. Az Australia’s Got Talent egyik versenyzője, bizonyos Pricasso azzal állt a zsűri elé, hogy portrét fog festeni egyikőjükről, méghozzá a nemi szervével. Persze ha azt gondolnád, hogy tényleg csak a péniszével festett a hamarosan a 70-et betöltő férfi, akkor természetesen tévedsz, mert a fenekét is használta. A végeredmény pedig felismerhető lett végül is. Azt nem lőjük le, hogy a zsűri végül továbbengedte-e. Azt viszont igen, hogy a művésznek a hátára van tetoválva a weboldalának az url-je.

Kiemelt kép: YouTube