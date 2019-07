John Leguizamo Trumpról: Annyira feldühít, hogy kanos leszek tőle

Szaporodással harcol az elnök ellen.

Stephen Colbert vendége volt a Late Show-ban John Leguizamo, aki tipikusan az a színész, aki ha névről nem is ugrik be az embernek elsőre, az arca tuti ismerős lesz, mert valamiben biztos látta mindenki. A színész pedig tett az interjú során egy egészen furcsa kijelentést. Amikor szóba került Donald Trump, Leguizamo elmondta, hogy annyira feldühíti őt az amerikai elnök, hogy kanos lesz tőle. Colbert viccesen megjegyezte, hogy nem tudja követni a dolog logikáját, úgyhogy Leguizamo szerencsére kifejtette bővebben is.

Tudod milyen, amikor tele van az egész tested dühvel és tesztoszteronná alakul, amit valahogy ki kell engedned magadból. A szeretet legyőzi a gyűlöletet. Úgyhogy szaporodok.

Mint elmondja, ez az ő módszere a Trumppal szembeni ellenállásra, egy seregnyi latino gyereket nemz, mert az az elnök legrosszabb rémálma.

Kiemelt kép: Jemal Countess/Getty Images, Tony Awards Productions