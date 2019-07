Cinthya Dictator méterekre állt a Gucci Jézusnak öltöző Jared Letotól

A koncertet is a színpad széléről nézte végig.

Cinthya Dictator Molnár Tamással van együtt, akinek a bandája, a Jetlag Jared Leto bandájának, a 30 Seconds To Mars-nak az előzenekara volt a mai Budapest Parkban tartott koncertjükön, így Dictator pár méterre állhatott a világsztártól. Erről Instagram-sztorijai is árulkodnak, ugyanis videózta a sztár megérkezését is, továbbá a koncertről is osztott meg felvételeket, amiket látszólag a színpad oldaláról készített. Leto egyébként úgy nézett ki a koncerten, mintha Jézussal leszerződött volna a Gucci.





Kiemelt kép: Roberto Finizio/NurPhoto, Getty Images