Lázban tartja az internetet a felvétel, amin Meryl Streepet fejbe dobják fagyival

Amikor forgatták a Hatalmas kis hazugságok második évadát, kiszivárgott pár forgatáson készült lesifotó, amin Reese Witherspoon karaktere fejbe dobja fagyival Meryl Streep karakterét. Aki pedig látta a fotókat, azok izgatottan várták majd, hogy láthassák ezt a sorozatban.

this scene has been cut of big little lies, but we’ll always have these pictures of reese witherspoon throwing ice cream at meryl streep pic.twitter.com/Mwd9SrRqJc

— best of bll (@archivesbll) 2019. július 7.