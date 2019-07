A titkos kapcsolatok onnantól fogva válnak valódivá, ha felvállaljuk őket, természetesen ezzel együtt a kockázattal is számolunk. Olvasónk beleszeretett egy enyhén szellemi fogyatékos lányba, és kérdéses, hogy a környezetük hogyan fog erre reagálni. Ebben is segítünk, és ha neked is van a párkapcsolatoddal kapcsolatban kérdésed, ha a szerelmi ügyeidben nehezen boldogulsz, akkor várjuk a leveled az igyjartam@24.hu email címre.

25 éves két diplomás srác vagyok, van munkám, saját lakásom és egzisztenciám. A párkapcsolatban és szexuális téren elég tapasztalt vagyok. A párkapcsolatom miatt kérek segítséget, nem merjük felvállalni a szerelmünket a nyilvánosság előtt. A barátnőmet a gyógypedagógus rokonomon keresztül ismertem meg, az egyetemi évek alatt gyakran megkért, hogy segítsek neki a táboroztatások idején. Két évvel ezelőtt egy ilyen táborban ismertem meg Adélt, aki enyhén szellemi fogyatékos. Van szakmája, dolgozik, van önálló élete, de felügyeletre szorul. Esti gimnáziumba jár és vannak önálló gondolatai, nagyon is tisztában van a körülötte lévő világgal. Jól érzem magam vele, jó társaság, és az elmúlt két évben többször is randiztunk. Fél évvel ezelőtt az első csók is elcsattant köztünk. Szeretnénk mindketten továbblépni, de félünk a környezetünk reakciójától. Nem véletlen, hogy minden titokban történik köztünk. A választásom azért esett rá, mert a korábbi párkapcsolataim hazugságokra épültek, nem az én részemről, így rengeteget csalódtam. Adél önmagát adja, és vele pontosan azt kapom, amit önmagából megmutat. Nem csalódtam benne, sőt, olyan értékre találtam benne, amit korábban is kerestem más lányokban, de sohasem találtam meg. Az se zavar, hogy nem élünk nemi életet, pedig korábban átlag hetente egyszer volt részem a szexben. Furcsa, szokatlan, de annál őszintébb szerelem a miénk. Nem szeretnénk tovább bújkálni, de félünk az előítéletektől, hogy senki sem ért meg. Hogyan tovább? Mit tehetnék?

Az olvasói levelet Imre küldte nekünk, akinek természetesen mi adtuk a nevet, hogy ne legyen felismerhető a története.

Mit lehet tenni?

Nincs olyan titok a világon, amit ne lehetne felfedni, ami idővel ne derülne ki. Olvasónk szerelmi kapcsolata titkos, okkal az, mint ahogyan minden titkos kapcsolatnak nyomós oka van. Általában egy harmadik fél miatt titkolóznak sokan, azaz a szeretői kapcsolatokat titkolják. Az emberi elme csodásan működik, a titkos párkapcsolatoknál például a libidót, a vágyat pont, hogy a tilalom fokozza az egekbe. Ez a szerelmi érzéseket is megnöveli, felnagyít mindent, megszépíti a közösen töltött időt.

A tiltott kapcsolatért való küzdelem teszi a szerelmet igazivá, valódivá. A felvállalás tehát szükséges, ha komolyan gondoljuk a közös jövőt.

Bármit is mondanak, gondolnak a családtagok vagy barátok, az idő bebizonyítja, hogy a szerelem mennyire tesz valakit boldoggá. Nincs az a szülő vagy barát, aki ne örülne a boldogságnak, az ellenérzéseiket pedig idővel sokkal inkább hátrateszik majd, ha látják, valóban hosszú távra tervez olvasónk. A harcot, a küzdelmet fel kell vállalni. Olvasónk történetének van egy olyan aspektusa is, amivel komolyan szükséges foglalkozni: a partnere enyhén szellemi fogyatékos, és a párkapcsolat felvállalásával járó esetleges nehézségek jobban megviselhetik őt, mint ahogyan arra számítani lehet. A gondozóval fontos lenne erről beszélni, akkor is, ha jelenleg Magyarországon a szellemi vagy testi fogyatékosok szerelmi és szexuális élete tabutémának számít.

Az értelmi fogyatékkal élő felnőtt nőknek is vannak szerelmi, szexuális vágyaik, és szeretnének szabadon párt választani, házasodni, gyereket vállalni. Ezt a mai társadalom nem mindig adja meg nekik, sok esetben sérülnek a jogaik. Emiatt is fontos keresni valakit, aki segíthet ebben a témában eligazodni, és ha esetleg a gondozó vagy a családtagok szeretnék olvasónk szerelmét aszexuálisként, örök gyerekként kezelni felnőtt nő létére, akkor jogszerű eljárásban részesülhessenek. Vannak alapítványok, egyesületek akikhez fordulni lehet, korábban az Ars Erotica Alapítvány foglalkozott a témával, ha szükséges, olvasónk bátran keresse fel őket, mielőtt felvállalják szerelmüket a családtagok előtt. A megfelelő információ mindkettejüknek segíthet abban, hogy az esetleges küzdelemre felkészüljenek – remélhetőleg erre nem lesz szükség.

Önbizalomnöveléssel, amit valamilyen hobbi tevékenységgel, vagy apró sikerekkel is elérhetünk viszonylag gyorsan, lendíthetünk azon a helyzeten, hogy a titkolózásnak véget vethessünk. A titkos viszony a félelem miatt szükséges, azonban ha a félelem ellen tudatosan teszünk, akkor máris előreléptünk. A felvállalással járó problémakörről érdemes minden nap naplót írni, napközben vagy ébredés után reggel, és az érzéseket, a fájdalmat, a boldogságot, a haragot, a félelmet írjuk le kézzel. Ez a napló sokat segíthet az érzelmi hullámvölgyek csillapításában.

Kiemelt kép: Besenyei Violetta