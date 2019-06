Megkezdődött Pink koncertje, egy nőnél pedig a szülés a nézőtéren

Pink legutóbb Liverpoolban koncertezett, természetesen az egész Anfield Stadion megtelt. Az énekesnő belekezdett Get The Party Started című számába, mikor a nézőtéren csápoló Denise Jones-nál beindult a szülés.

Pár perccel később meg is született Dolly Pink, akit természetesen kedvenc előadója után nevezett el a brit nő.

Ahogy fogalmazott, kicsit sajnálja, hogy lemaradt a koncertről:

A nő egyébként az unokahúgával és a barátaival ment a koncertre, szerencsére a stadionban mindenre fel voltak készülve, alább meg is lehet nézni az anyukát és Dollyt:

Baby Dolly Pink Born at @Anfield Whilst watching @Pink concert! Mum and Baby are doing Amazing, thank you to the amazing paramedics that deliverd her! @LFC @LivEchonews #LiverpoolBaby #Liverpool ❤❤ pic.twitter.com/8W9ZnzNHXk

— Chloe Dryhurst (@dryhurst_chloe) 2019. június 25.