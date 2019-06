Először került influenszer magyar címlapra

Viszkok Fruzsi a Joy legújabb címlapjánya.

Viszkok Fruzsi influenszer Instagramon közölte a hírt, hogy ő került a Joy magazin nyári kiadásának címlapjára, ezzel pedig olyan szempontból történelmet írt, hogy ő az első vlogger vagy blogger, aki bármelyik magyar magazin címlapján szerepelhetett. Viszkok egyébként népszerű videós, YouTube-csatornájának több mint 350 ezer feliratkozója van, Instagramon is hasonló mennyiségű követővel rendelkezik. Úgy tűnik, mostmár az influenszerek is végérvényesen celebek itthon is.

Kiemelt kép: Instagram /@vfruzsi