Ha valaki nem értené, milyen isteni csodától ilyen a bőre Kardashiannak, itt a magyarázat

Az Instagramon minden tökéletes. Többek közt Kim Kardashian bőre is, ami olyan, mint egy műanyagból fröccsöntött Barbie bőre. Most pedig már azt is tudjuk, hogy azért ilyen, mert Kardashian nem csak az arcát, vagy mondjuk a dekoltázsát alapozza le, de

AZ EGÉSZ TESTÉT IS.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jun 14, 2019 at 1:44pm PDT

A fenti videó nyilván promóciós céllal készült, mert acelebnő így akarja eladni kozmetikumait, ettől függetlenül viszont végre rá lehet csodálkozni, hogy hogyan is készül Kim Kardashian. (A fenti, lapozgatható videók közt egyébként az elsőn látható Kardashian lába.)

Kiemelt kép: Instagram/Kim Kardashian