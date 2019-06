Courteney Cox Instagramján annyi a kincs, mint a nagymama padlásán

Courteney Cox nevét mindenki, de tényleg mindenki ismeri, ami nem csoda, hisz most lett 55 éves, egy hollywoodi színész pedig ennyi idő alatt azért könnyen összehoz annyi szerepet, ami miatt meg lehet jegyezni a nevét. Persze ha a Jóbarátok nem lett volna, akkor a Sikolyban, vagy az Ace Venturában alakított szerepei miatt nem feltétlenül írna mindenki arról, hogy akkor most mégis mennyi botoxot tolt vagy nem tolt az arcába az elmúlt években. Pedig Cox a Jóbarátokon és a botox-kezeléseken túl is érdekes, sőt leginkább vicces, mert kevesen röhögik ki magukat úgy Instagramon, mint ő. Sőt, oldalára heti szinten tölt fel olyan képeket, amik tényleg igazi kincsnek számítanak, azokat korábban ugyanis a családtagjain kívül valószínűleg soha senki nem láthatta.

Például ezt a fotót a Jóbarátok stábjáról, ezzel pedig le is tudtuk a kötelező kört a világ kedvenc konzervnevetésével dúsított sorozatával kapcsolatban. A színésznő 1964. június 15-én született Courteney Bass Cox néven Alabama államban. Két nővére és egy bátyja van – őket, illetve nagymamájukat lehet látni az alábbi képen. Apja Richard Lewis Cox üzletember, akitől anyja 1974-ben vált el, majd hozzáment Hunter Copelandhez, akinek fiával, Ian Copelanddel jött össze később a színésznő, vagyis egy darabig a mostohatestvérével járt. Nevét egyébként édedsanyja, Courteney Bass után kapta. Cox Washingtonban járt főiskolára, ahol építészetet tanult, de tanulmányait végül nem fejezte be, inkább modellkedni és színészkedni kezdett. 1984 februárjában, 19 évesen például már az alábbi tinimagazin borítóján szerepelt. 1985-ben pedig egy tinédzsereknek szóló könyv borítóján vigyorgott, ami 2019-ben egészen váratlanul érheti az embert. Ekkoriban készülhettek ezek a polaroid képek is, amikről megtudhatjuk, hogy Cox kék szemű és barna hajú, 168 cm magas és a 80-as években 7-es méretű ruhát, illetve 37-es cipőt hordott. Élete első szerepét egy Bruce Springsteen-videóklipben kapta. Egy közönségben álló rajongót alakított, akit az énekes felhívott a színpadra táncolni. Csak tippelni tudunk, hogy Cox az alábbi kép készültekor 16 éves lehetett. És sajnos az alábbi fotóhoz sem írt több infót Instagramján, de legalább kiderült, hogy szép szeplői vannak. Itt sok kérdés merül fel, de valószínűleg egyikre sincs válasz. Még mielőtt befutott volna a Jóbarátokkal, Jim Carrey mellett szerepelt az Ace Ventura második részében. Cox ekkoriban a Batmant alakító Michael Keatonnal járt. 1999-ben ment hozzá David Arquette-hez, akivel a Sikoly forgatásán ismerkedett meg. 2004-ben született az alábbi képen is látható lányuk, Coco Cox Arquette, akinek Jennifer Aniston a keresztanyja. Cox és Arquette 2012-ben váltak el. 2013-ban jött össze Johnny McDaiddel, akivel egyszer már felbontották az eljegyzést, de együtt maradtak. Egy amerikai családfakutató show-ban derült ki, hogy Cox felmenői közt vannak azok, akik meggyilkolhatták 1327-ben II. Eduárd angol királyt, illetve szintén felmenői közt van I. Vilmos angol király, vagyis Hódító Vilmos is. Az alábbi, filterezett kép alapján pedig az is valószínű, hogy rokonságban áll Jared Letóval is. Kiemelt kép: Aaron Rapoport/CORBIS OUTLINE/Corbis via Getty Images