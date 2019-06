Csak szerintünk hasonlít Majka új száma erre a Kanye West-számra?

Majoros Péter, vagyis Majka a Majka és a Ők formációval mutatott be a napokban egy számot és egy hozzá tartozó videóklipet Supersonal 2 címen. A videóklip elég Mad Max-hangulatú lett, de valami másra is hasonlít. Ha valaki korábban hallgatta már Kanye West Yeezus című albumát, azon belül is a Black Skinhead című számot, annak feltűnhet némi hasonlóság nemcsak a dalban, de még a videóklipben is. Igaz, Kanye West videóklipjéből kimaradtak a piszkosra festett lányok meg a roncsautók. Van viszont mindkettőben egészen hasonlóan beinduló gitár és dob, meg kutyaugatás – pontosabban azt utánzó hangok –, és még a táncos ugrálások is ismerősek Majka klipjében.

Ez itt Majka alkotása:

Ez pedig Kanye West 2013-ban elkövetett száma:

A témában megkerestük Majkát is, hogy megkérdezzük, tudatos tisztelgés volt-e részéről a rapper előtt, hogy hasonló elemeket használt fel számában, vagy véletlen, és észre sem vette a hasonlóságot. Cikkünk megjelenéséig a rapper nem válaszolt, de amint megteszi, frissítjük vele a fentieket.



Hasonlít egymásra a két szám?

