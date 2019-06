Elképesztő magyarázattal állt elő a 170-nel repesztő 16 éves fiú

Biztos sokan emlékeznek erre a kakaóporos reklámszlogenre, na ennek a 16 éveseknek szóló változata a

Kanadában ugyanis a minap félreállítottak egy Chevrolet Camarót, amivel sofőrje 170 km/órával száguldott. Aztán meglátták, hogy az autóban csak egy 16 éves fiú ül, aki elképesztő magyarázatot adott arra, miért hajtott gyorsan:

csípős csirkeszárnyakat evett, ami miatt nagyon gyorsan el kell(ett volna) érnie a mosdót.

– vette észre a Fox News a helyi rendőrség Twitter-oldalán.

Végül 206 ezer forintnak megfelelő kanadai dollár büntetést szabtak ki a fiúra a gyorshajtásért, valamint 32 ezret még, mert nem ült mellette felügyelő sofőr. A rendőrség azt szeretné, ha a fiatal jogosítványa is majd felfüggesztésre kerülne majd.

This 16-year-old’s excuse for going 170 km/h in a Camaro? “Too many hot wings & needed a bathroom”. Fined $966 for speeding + $203 for driving w/o a supervising driver. Absolutely #noexcuses for that kind of speed. #rcmpmb pic.twitter.com/oXe78AAUgc

— RCMP Manitoba (@rcmpmb) June 6, 2019