Könnyebben híznak el azok, akik bekapcsolt tévé mellett alusznak el

A tévének, eddig is számos negatív hatásáról tudtunk, de most egy újabbat is felfedeztek a tudósok. Egy közel 44 ezer ember bevonásával végzett amerikai kutatás összefüggést mutatott ki az elhízás, és a bekapcsolt tévé melletti alvás között – írja a brit Metro.

A JAMA orvosi szaklapban nemrég megjelent tanulmány a nőkre koncentrált. Öt éven keresztül monitorozták a 35 és 74 év közötti önkéntesek súlyát, testtömegindexét, illetve azt, hogy éjjelente mennyire vannak kitéve mesterséges fénynek. Azt találták, hogy az éjjeli mesterséges fény, így a bekapcsolt tévé melletti alvás, és az elhízás között szoros összefüggés van.

Azoknak a nőknek, akik fény, vagy bekapcsolt tévékészülék mellett aludtak, 17 százalékkal több esélyük volt 5 kg, vagy még több pluszsúly felszedésére. Az addig egészséges testalkatú nők 22 százalékkal nagyobb eséllyel váltak túlsúlyossá, és 33 százalékkal nagyobb eséllyel váltak elhízottá, ha tévé mellett aludtak. A kutatók szerint, a késő éjjeli tévézés komoly hatással van az ember belső, biológiai órájára, és az anyagcseréjére is.

Malcolm von Schantz professzor, a kutatás vezetője azt mondta, az eredményeik egyértelműek, és biológiailag teljesen logikusak. Kiemelte, hogy az egészséges életmódnak egyik alapköve a nyugodt, zavartalan alvás.