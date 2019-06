Gwyneth Paltrow-nak fogalma se volt, hogy benne volt a legutóbbi Pókemberben

Jon Favreau rendezte az első két Vasember-filmet sok más mellett, továbbá a Marvel-filmek Happy-jét is ő alakítja, most pedig egy főzős műsora is van The Chef Show címmel. A legújabb epizódban Gwyneth Paltrow a vendége, Favreau pedig felidézi egy emléket a Pókember: Hazatérés forgatásáról. Paltrow viszont meglepődik rajta, mondván, hogy az kizárt, hisz ő nem szerepelt abban. Viszont, ahogy azt Favreau is kifejti, Paltrow tényleg szerepelt a filmben, méghozzá a végén, amikor kijön egy konferenciateremből.

Paltrow arcán pedig látszik, hogy teljesen sokkolja az egész, mintha teljesen új információ lenne számára az egész, vagy mintha most amnéziája lenne.

Gwyneth Paltrow genuinely did not know she was in “Spider-Man: Homecoming” so this adorable interaction from “The Chef Show” is easily my favorite thing on the internet today pic.twitter.com/lc3VlSs1Hp

— Jarett Wieselman (@JarettSays) 2019. június 7.