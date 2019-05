Sia örökbe akar fogadni egy 16 éves srácot, akit a tévében látott

Az HBO Foster című dokumentumfilmjében az árvaházak működésébe tekinthetünk be néhány kiválasztott árva szemén keresztül, az egyik közülük egy 16 éves rapper, Dasani, aki 4 évesen végignézte, ahogy az apja lelövi az anyját.

Az adás után pedig a népszerű popsztár, Sia Twitteren jelezte, hogy szeretné örökbe fogadni a srácot, bár nem tudni egyelőre, mennyire komolyan a szándékai.

Hey dasani from “FOSTER” on @HBO! I’d like to adopt you we’re just trying to find you and get my house check done etc. but I want you to know you will have a home with me. 😍

— sia (@Sia) 2019. május 28.