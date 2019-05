Beleszeretett egy hajléktalanba, mindkettejük élete megváltozott

A 38 éves Katie Nicol úgy érezte, azonnal megtalálta a lelkitársát, mikor egy szép napon találkozott Jon Haynes-szel. A páros a megismerkedésük után rengeteg időt töltött együtt, minden nap találkoztak a tengerparton egy fagyizó mellett, a férfi még verseket is írt Katie-nek. Három hónapnyi randizás után pedig hivatalosan is kimondták, hogy együtt vannak.

A történetben mindössze annyi a szokatlan, hogy Jon a megismerkedésük idején hajléktalan volt.

A pár a már említett fagyizónál találkozott először, majd ahogy jobban elkezdték megismerni egymást, üzeneteket kezdtek hagyni egymásnak Jon cipőjében. Az elsőt Katie hagyta, amiben Jon kedvenc étele felől érdeklődött, de aztán az ismerkedés nagyon hamar szerelmes üzenetek váltásába csapott át. A nő pár héttel a találkozásuk után elvitte Jont fodrászhoz, hazavitte, hogy lezuhanyozhasson és vacsorára is ott marasztalta.

Rengeteget segített nekem a legkülönfélébb módokon, és ezért egész életemben hálás leszek neki

– mondta párjáról a férfi, aki szerint a kapcsolatuk csak erősebb lett, mióta hivatalosan is együtt vannak.

A 31 éves Jon 18 hónapon keresztül élt az utcán, korábban meggyűlt a baja a kábítószerrel és börtönben is ült. Most viszont Katie segítségének is köszönhetően újra van hol laknia, újra van munkája, és még a rég elveszettnek hitt apjával is találkozott, akit 6 éves kora óta nem látott. Katie-nek van már két felnőtt gyereke, férjétől nemrég vált el, de jóban maradtak a férfival, aki mellesleg támogatja exfelesége új kapcsolatát.

Kettejük közül talán Katie volt az, aki a legpontosabban megfogalmazta a szerelmük titkát:

Az emberek bejelölik egymást Tinderen és már találkoznak is. Szerintem ez sokkal veszélyesebb, mint hónapokon keresztül csak beszélgetni valakivel egy padon.

Kiemelt kép: Triangle News