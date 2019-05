A biztonságiaknak kellett szétválasztania Brooklyn Beckhamet és barátnőjét

Brooklyn Beckham és modell barátnőjét, Hana Cross Cannes-i szállodájukban olyan durván veszekedtek, hogy a biztonságiaknak közbe kellett avatkozniuk és szétválasztaniuk a párt, írja a Mirror. Cross a szemtanúk szerint zokogva ordítozott Beckhammel.

Nem ez az első alkalom, hogy publikusan veszekedtek, az idei Coachella zenei fesztiválon is könnyes vitájuknak lehettek szemtanúi a résztvevők, áprilisban pedig egy étterem előtt egy autóban fotózták le a párt, ahogy vitáznak, miközben Cross éppen a könnyeivel küszködik. Brooklynak egyébként az oldal forrásai szerint a szüleivel is akad problémája, ugyanis barátnőjével nem íratott alá titoktartási szerződést a kapcsolatok elején, aminek David és Victoria nem igazán örül. A Beckham-Cross pár egyébként a filmfesztivál miatt volt a francia fővárosban, ahol több premieren is részt vettek.

Kiemelt kép: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images