Glamour-gála: Péntek este mindenki a Várkertben szelfizett

A Story-gála után végre megtartották a Glamour-gálát is, a másik olyan hazai eseményt, ahol a celebek és a még celebebbek megmutatják magukat a fotófal előtt, átvesznek pár díjat, aztán meg jól érzik magukat az ingyenpezsgővel. A Glamour-gálát, pontosabban a Glamour Women of the Year-t idén nőnapon tartották, ami azért is fontos, mert ez egy női magazin díjátadója, ahol nők díjaznak nőket az elért eredményeik alapján. Na de nézzük, milyen volt a buli, hogy az is átérezhesse ezt a fontos estét, aki nem tudott ott lenni a Várkert bazárban.

Lehetett enni.

Meg inni is.

De leginkább a fotófal előtti fényképezkedés ilyenkor a legfontosabb.

Persze nem mindenkinek, mert akadtak olyanok is, akik annyira edgy-k, hogy direkt kihagyták a reklámokkal teli hátteret.

Az est lényege nyilván az, hogy megjelenik az összes celeb, vagy azok, akik egy kicsit is számítanak. Mint mondjuk Kulcsár Edina és a Csuti névre hallgató focista férje.

Vagy mint Kárpáti Rebeka, aki arról ismert, hogy édesapja volt Berényi András a Barátok köztben, illetve hogy szeret lufikat eregetni, amik aztán nem bomlanak le soha, ellenben beleakadnak a madarak.

Sáfrány Aleska Emese most is Hevesi Krisztával érkezett, ez minden évben így van.

Szabó Ádám pedig Tóth Andival, hisz egy ideje már együtt vannak.

Az év színésznője idén Döbrösi Laura lett, de Farkas Franciska ruhája izgalmasabb volt, úgyhogy inkább őt mutatjuk meg.

Azt viszont hálistennek meg tudjuk mutatni, hogy ki lett az év közösségimédia szereplője, jelentsen ez bármit is. Ő. Mármint Annoni Debreczeni Zita.

Az év hősnője Miklós Melinda lett, az év divattervezője Sármán Nóra, az év énekesnője Dallos Bogi,az év vállakozója Tomán Szabina, az év lakberendezője pedig Zai Viktória.

Az est háziasszonya Kovalcsik Ildikó, vagyis Lilu volt, aki a jelek szerint nagyon közel jár már a kiírt időponthoz.

Ott volt még Kovács Dorottya, vagyis Tokár Tamás barátnője, akit a legtöbben még mindig inkább Instagramról, vagy YouTube-videóiról ismernek.

A vlogger Baumgartner Katával sikerült beszélnünk is, aki elmondta, mennyire ingoványos talaj politikáról beszélni YouTube-on.

Szántó Péter és Fenyvesi Zoltán is ott voltak.

Ahogy a ránkcsodálkozó Vásáry André is.

Mondjuk lehet, hogy arra csodálkozott rá, hogy sokan fel se néztek a mobiljukból.

Persze lehet, hogy csak épp Instagramra tették ki a nem sokkal azelőtt lőtt szelfijüket. Utóbbi készítését az alábbi képen Kabát Péter és Róka Adrienne mutatja be egy mosópor-reklám előtt.

Kiemelt kép: Pusztai Olivér és Zimány Linda – Marjai János / 24.hu