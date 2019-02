Goldie Hawn szavakkal, Mága Zoltán hegedűvel vigasztalta Vajna Tímeát

Mint ahogy megírtuk, megtartották Andy Vajna második, egyben utolsó temetését Los Angelesben, ahol több híresség is megjelent leróni tiszteletét a világhírű filmproducer előtt. Vajna özvegye, Vajna Tímea már megosztott egy nagy-nagy galériát a temetésről, állítólag követői kérésére, most pedig a halotti torról is feltett néhány fotót. Kiderült, hogy ott volt Goldie Hawn és Kurt Russell is, és még egy emlékkönybe is lehetett szép szavakat írni Vajnáról.

Mága Zoltán hegedűszólóval búcsúztatta a producert, akinek özvegye ezt sem bírta könnyek nélkül.

A galériát újfent nem posztolhatjuk, IDE kattintva lehet megtekinteni, de a szertartásról is előkerültek újabb fotók, amik Vajna Tímea Insta-sztorijában még 24 óráig ott lesznek. Utóbbiak ITT vannak.

Kiemelt kép: MJ Kim/Getty Images