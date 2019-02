Macaulay Culkin sütőbe dugta a fejét, mert nem ő vezette az Oscart

Macaulay Culkin végigtrollkodta az egész Oscar-gálát otthonról, miután sokadik éve nem jelent meg az eseményen. Ezúttal is saját házából figyelte az eseményeket, pár zseniális poszt kíséretében. Itt van mindjárt az egyik, ahol beledugta a fejét a sütőbe, mert nem ő vezette a ceremóniát:

Aztán itt van ez, amikor azért panaszkodott, mert rá nem emlékeztek meg, mint a nemrég elhunyt Stan Lee-re:

A Twitteren is nagyot ment. Ha ő lett volna a műsorvezető, készült volna rossz és jó viccekkel, attól függően, unalmas-e a műsor vagy sem:

Now that I’m not hosting what do I do with these files? I was really hoping to use the one on the left. pic.twitter.com/bdMkb28vMS

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 2019. február 25.