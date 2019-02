Amerika kapitány volt az Oscar romantikus hőse, az egész internet szerelmes

A legromantikusabb ponyvákban sincs annyi lovagiasság, mint amennyi Amerika kapitányba, vagyis Chris Evansba szorult. A színész az Oscar-gálán sietett Regina King segítségére, amikor a színésznőt színpadra hívták, hogy átvegye díját, ám annyira belegabalyodott a ruhájába, hogy hirtelen mozdulni sem bírt.

Ekkor Evans odanyújtott a karját, majd felsegítette Kinget a lépcsőn, az Internet pedig szerelembe esett:

Watch: Chris Evans helps Regina King to the #Oscars stage and viewers loved the act of chivalry #Oscars2019 #RealCaptainAmerica pic.twitter.com/oMhXHhmpoN

— Newsweek (@Newsweek) 2019. február 25.