Megjelent Tolvai Reni új dala, a Get It, amihez érkezett egy videoklip is. Az énekesnő egy őrült nagy népi mintázatú ruhában díszeleg a videóban, majd Cardi B-ként tolja tovább a rímeket egy ócskapiacon.

Amellett, hogy elég pörgősre sikerült a dal, szembetűnő Tolvai dekoltázsa is, amire igen sokat készülhettek a stylist-csapattal, ugyanis ennél kivágottabb ruhát Pamela Anderson, Ariel Winter, de még Emily Ratajkowsi sem tudott volna magára kapni.

Kiemelt kép: YouTube