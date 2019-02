Ariana Grande és Kylie Jenner több millió követőt vesztett az éjszaka

Ahogy a Cosmopolitan kiszúrta, Kylie Jenner és Ariana Grande is több millió követőt vesztett egy éjszaka alatt. Grande 145 millióról 142-re apadt követőbíázisa, míg Jennernek 127 millióról esett 124 millióra. Több influenszer is panaszkodott hasonlóra, hogy több millió követő vesztettek, nekik jobban fájt ez, mint a két sztárnak. Végül kiderült, hogy az oka egy hiba az Instagramnál, egy hivatalos tweetből.

We’re aware of an issue that is causing a change in account follower numbers for some people right now. We’re working to resolve this as quickly as possible.

— Instagram (@instagram) February 13, 2019