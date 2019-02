VV9: Kiderült, Reni miért nem hordott általában nadrágot a villában

Tegnap hatalmas arányban kiesett a Való Világ kilencedik szériájának újabb párbaján Reni.

Aki rendszeresen nézte a műsort, annak feltűnhetett, hogy a lány nem igazán hord nadrágokat, legtöbbször bugyiban mászkált az összefoglalókban. Most kiderült, hogy ennek igen egyszerű oka volt: szimplán nem jött rá a legtöbb nadrágja, amivel beköltözött, vagy ha rá is jött, kényelmetlenül szűk volt neki. Ezt is megtudtuk, egy rejtéllyel kevesebb van mostmár az életünkben, egy picit nyugodtabban alhatunk majd mind.

Kiemelt kép: RTL Klub