Liam Neesont laptop elé ültették, és elkezdett válaszolgatni netes kommentekre

A GQ-nak van egy zseniális rovata a YouTube-on, mégpedig az, ahol különböző hollywoodi sztárok válaszolgatnak netes kommentekre. Most Liam Neeson volt soron, aki több platformon (Wikipédia, YouTube, Twitter, Quora) megalkotta profilját, hogy bepötyögjön egy csomó kommentet egy csomó kérdésre — persze ugyanabban a ruhában, amit az Elrabolva című filmben viselt.

Például ilyenekre kommentelt:Liam Neeson tényleg olyan kemény, mint a filmjeiben?

Neeson szerint nem:

Vagy erre: Liam Neesont soha nem akarták Bond-szerepre?

Aztán kiegészítette a Wikipédia róla szóló cikkét is, mondván 17 évesen abbahagyta a boxolást, mert hirtelen nagyra nőtt és elkezdtek fájni az ütések. Volt még egy jópofa kérdés:

Igaz az, hogy Liam Neesonre a lovak is emlékeznek?

Ó, igen! A Ballad of Buster Scruggs című filmben egy postakocsit vezettem, a ló meg elém volt kötve. És vele már szerepeltem együtt pár évvel ezelőtt egy Seth McFarlane-filmben, ami a Million Ways to Die in the West volt. Na, ugyanaz a ló volt ebben is, és tényleg megismert.