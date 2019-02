Hogy mi? Lenny Kravitz és Nicole Kidman komolyan jártak?!

Néha azt is hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy mit ebédeltünk tegnapelőtt, ezért arra simán homlokot csapkodva lehet rácsodálkozni, hogy évekkel, vagy akár évtizedekkel ezelőtt milyen celebpárok voltak. Az alábbiakban tíz olyan rég elfeledett celebpárost mutatunk, akik valószínűleg maguk is elfelejtették, hogy valaha is randiztak vagy jártak egymással.

Madonna és Sean Penn

1985 februárjában találkoztak, augusztusban pedig már össze is házasodtak. Az énekesnő 1987 decemberében adta be a válási papírokat, amiket gyorsan vissza is vont, majd 1989 januárjában újra beadott.

Sarah Jessica Parker és Robert Downey Jr.

A színésznő és a színész 1984-től egészen 1991-ig volt együtt, végül Robert Downey Jr. drogproblémái miatt szakítottak.

Edward Norton és Salma Hayek

1999 és 2003 között voltak együtt, de Nortonnak nem ő volt az egyetlen meglepő barátnője, mert korábban egy darabig ját Courtney Love-val is.

Ryan Gosling és Sandra Bullock

Lehet, hogy van köztük 16 év Bullock javára, de ez nem érdekelte őket 2002-ben, amikor közös filmjük, a Kísérleti gyilkosság után összejöttek. Gosling akkor volt 22 éves, a színésznő pedig 38.

Cameron Diaz és Justin Timberlake

Igen, ilyen is volt. A legijesztőbb az egészben pedig az, hogy ezt úgy felejtettük el, hogy az énekes és a színésznő közel négy évig voltak együtt. Végül 2007-ben szakítottak, amit egy közleményben adtak mindenki tudtára.

Ryan Reynolds és Alanis Morissette

Arra is alig emlékszik már valaki, hogy Reynods Blake Lively előtt együtt volt Scarlett Johanssonnal, az viszont tényleg mindenkinek kiesett, hogy együtt volt Alanis Morissette-tel, sőt, 2004-ben el is jegyezte az énekesnőt, akivel 2007-ig bírták együtt.

Kim Kardashian Nick Cannon

Mindössze pár hónapig tartott, de 2006-ban Kim Kardashian és Nick Cannon – aki később Mariah Carey férje volt – randizott egymással.

Moby és Natalie Portman

Moby és Natalie Portman kapcsolatáról sokat nem tudni, mert nem tartott olyan sokáig, sőt állítólag csak pár találkozásból állt, de elhihetjük, mert Moby nyilatkozott róla annak idején, hogy sok utálója akadt, amiért Luke Skywalker anyjával kavart – Portman ugyanis akkor játszott a Csillagok háborújában.

Lindsay Lohan és Samantha Ronson

Lohannek egy darabig nemcsak pasija, de barátnője is volt, a brit dj, Samantah Ronson. 2008-ban volt együtt egy kis ideig, aztán szakítottak, a színésznő akkori állítása szerint azért, mert két mérgező ember nem bírja együtt sokáig.

Nicole Kidman és Lenny Kravitz

Aki azt hitte, hogy Nicole Kidman Tom Cruise után azonnal mostani férjével, Keith Urbannal jött össze, az nagyon téved. Mert Kidman két férje közt egy darabig együtt volt Lenny Kravitz-cel. Sőt, nem csak simán együtt voltak, mert az énekes 2003-ban el is jegyezte a színésznőt, aki most egyébként Kravitz lányával, Zoë Kravitz-cel játszik együtt egy sorozatban.

Kiemelt kép: Charley Gallay/Getty Images