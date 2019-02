Itt egy rakás 10 évvel ezelőtti fotó Fluor Tomiról

Kissé ugyan későre, de végül Fluor Tomi is ugrott a 10 éves kihívás hívó szavának engedve, de két sima akkor és most fotó helyett, Istenes Bence és Ada nyomán inkább előszedett egy rakás régi fotót magáról. Ráadásul rengeteg képen más hírességeket is találunk. Nagyon erős nosztalgiavonat ez az összeállítás.

Kiemelt kép: Facebook