David Bowie filmrendező fia nem túl boldog a Bowie-film híre miatt

Mint korábban megírtuk, a Bohém rapszódia hatalmas anyagi sikerének köszönhetően rögtön elkapta a zenészek életéről szóló filmek újhulláma Celine Dion mellett David Bowie-t is.

David Bowie fia Duncan Jones filmrendező, akinek a Hold és a Forráskód mellett a pár évvel ezelőtti Warcraft-filmet is köszönhetjük, fent van Twitteren, így a hír kapcsán törvényszerű volt, hogy emberek írnak neki, mit szól hozzá. Végül először egy cikkre reagált dühösen, hogy nézzenek jobban utána az információknak.

Im not saying this movie is not happening. I honestly wouldn’t know.

Im saying that as it stands, this movie won’t have any of dads music in it, & I can’t imagine that changing. If you want to see a biopic without his music or the families blessing, thats up to the audience.

— Duncan Jones (@ManMadeMoon) January 31, 2019