Pukás Peti nem csak az X-Faktorban mentorkodik évről évre, de közben a ValóVilágot is vezeti, és ha épp ráér, akkor a Madách színházban is játszik, most épp a Macskák című darabban. Bár már évek óta szerepel a darabban, biztos van, akit mindez váratlannul ért. Az ő kedvéért itt egy fotó, amin az énekes bőrdzsekis macskának öltözött:

View this post on Instagram A post shared by Peter Puskás (@apuskaspeti) on Jan 25, 2019 at 11:01am PST

Kiemelt kép: Instagram/Puskás Peti