Megszólalt a Chris Brownt nemi erőszakkal vádoló nő

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Chris Brownt letartóztatták Párizsban nemi erőszak vádjával, és bent tartották. Azóta a TMZ információi szerint már elengedték, és elhagyhatta az országot, de a nyomozás még koránt sem zárult le ellene.

Az énekest megvádló 24 éves francia modell a Closernek adott interjút Karima álnéven az esetről, amiben leírta pontosabban a szituációt is, amiben történt az eset állítása szerint. Chris Brown, a testőre, és egy harmadik férfi felhívta magához bulizni őt több barátnőjével és más lányokkal egyetemben, a buli egy pontján pedig, amikor a mosdóba tervezett menni, Brown elkapta a karját.

Betessékelt egy gardróbszobába. Bezárta az ajtót. Nagyjából 25-30 percig tartott. Még mindig nagyon nehéz nekem elmagyarázni a részleteit annak, hogy mit tett velem, de brutális és erőszakos volt. Fenyegető volt és agresszív. Rettenetesen féltem.

Ezek után szerette volna visszaszerezni a telefonját, amit elvettek tőle a buli elején, hogy haza tudjon menni. Megjelent a kérdéses harmadik férfi a vádakban, azt hitte, hogy azért, hogy elvezesse Brown testőréhez, hogy visszakapja a telefonját, helyette egy hálószobába rángatta, rázárta az ajtót, és ő is megerőszakolta őt, ezt követően pedig bejött Brown testőre is a szobába és ő is megerőszakolta a nőt állítása szerint.

Csak haza akartam menni. Nagyon féltem. Három erős, agresszív, fenyegető férfivel néztem szembe. Teljesen tehetetlen voltam.

Ezek után jelezte a sztárnak, hogy szeretné visszakapni a telefonját, majd elkezdett zokogni. Visszakapta végül és hazament. Két nappal később tette csak meg a feljelentést, hosszú vívódás után.

Nem akartam, hogy más lányokkal is ezt tegye. Chris Brown az a típusú személy, aki azt hiszi, hogy a törvények felett áll, de nem. A végsőkig ki fogok tartani. Egy este alatt háromszor erőszakoltak meg, három különböző férfi. Elviselhetetlen.

A sztár azóta Instagramon már tagadott, megvádolva a nőt azzal, hogy hazudik és becsületsértési pert tervez. Brownnak volt egyébként már egy hasonló esete, amikor egy névtelen amerikai nő vádolta meg azzal, hogy elvették a telefonját a sztár egy bulija előtt, majd az énekes egy barátja megerőszakolta őt, ez múlt májusban történt.

Kiemelt kép: Earl Gibson III/Getty Images, BET