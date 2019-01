Most Liam Payne tényleg ráhajtott Naomi Campbellre?

Az egykori One Direction-sztár, Liam Payne nemrég még Cheryl Cole-lal alkotott egy párt, azóta nagyot fordult a világ. Most épp a világhírű szupermodellnél, Naomi Campellnél próbálkozott be — vette észre a Buzzfeed. Történt ugyanis, hogy előbb Payne kitett magáról egy fotót az Instagramra, amihez csak annyit kommentelt szív emojival Campbell:

Gyönyörű lélek!

Erre válaszolt is ugyanúgy kommentben az énekes:

Ehhez ismerni kell egy ugyanilyen személyt

— írja Payne, aki egy puszit küldő emojit is odabiggyesztett.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Liam Payne (@liampayne) által megosztott bejegyzés, Jan 15., 2019, időpont: 3:06 (PST időzóna szerint)

via GIPHY

A dolog itt nem ért véget,Campell ugyanis szintén feltöltött egy fotót az Instájára saját magáról, és Payne azt írta oda:

Tökéletesség egy emberben megtestesülve. Ne is nézz így rám…

— fogalmazott az énekes, aki egy szál rózsát is odaírt a szokásos puszit küldő emoji mellé. Ez persze sokat nem jelent, nem feltétlenül kell újabb celeblagzira készülnünk, viszont minimum érdekes, hogy míg Payne 25 éves, addig Campell lassan 49 lesz. A két sztárt ezek szerint nem zavarja a hatalmas korkülönbség.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Pre show ✖️✖️ @louisvuitton 🖤 Naomi Campbell (@naomi) által megosztott bejegyzés, Jan 18., 2019, időpont: 9:59 (PST időzóna szerint)

via GIPHY

Csillagok ritka együttállása: Károly herceg és Naomi Campbell egy fotón Bár a modell is ott volt Meghan Markle-ék májusi esküvőjén, ilyet azért csak ritkán lát az ember.

Kiemelt kép: Claudio Lavenia/Getty Images és Karwai Tang/WireImage