Az internet tudni akarja, hogyan gyúrta ki magát James McAvoy ennyire

Az Üveg című közös filmjük promóciós körútjaként a film két sztárja, James McAvoy és a többek között az American Horror Story-ból is ismert Sarah Paulson részt vett a Wired szallagtépkedős játékában, amiben híres emberek próbálják megtippelni, hogy milyen mondat részeként kerestek a legtöbbet a nevükre az emberek Google-ban. Úgy tűnik, az embereket nagyon érdekli, hogyan tudta magát McAvoy kigyúrni az Üveg kedvéért. Sarah Paulsonról sok ember tudni akarja, hogy Lana Del Rey rokona-e. Ugyanakkor a kérdésekre adott válaszokból az is kiderül, hogy McAvoy is viccesnek érzi, ha a Facebookot fácsénak mondja.

Kiemelt kép: YouTube