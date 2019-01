Az 55 éves Michelle Obama mélyről került nagyon magasra, és még mindig röhejesen tökéletes

Közel két éve nem Michelle Obama az Egyesült Államok first lady-je, de sokan még mindig könnyes szemmel gondolnak rá, ami nem lehet véletlen, mert elképesztő nehéz utálni egy nőt, aki nemcsak okos, de kedvesnek tűnik és még jól is öltözködik. Most viszont nemcsak a könnyes nosztalgia miatt érdemes foglalkozni Barack Obama feleségével, hanem azért is, mert január 17-én 55 éves lett, miközben maximum 45-nek néz ki.

Nézzünk néhány érdekességet Obamánéról!

1964. január 17-én született Chicagóban Michelle LaVaughn Robinson néven. Igen, Michelle Obamának az a középső neve, hogy LaVaughn.

Az ükapja rabszolga volt. Legalábbis 2008-ban a Washington Post írt arról, hogy a first lady egy kampányútja alatt szerzett tudomást Jim Robinsonról, aki 1850 körül született és rabszolga volt egészen az amerikai polgárháború végéig. Vagyis egy rabszolga-felmenőkkel rendelkező first lady élt nyolc évig abban a Fehér Házban, amit többek közt rabszolgák is építettek.

Michelle Obama egészen szerény körülmények közt nőtt fel. Szüleivel és bátyjával együtt egy egyhálószobás lakásban élt, ahol a hálót és a nappalit mindössze egy függönnyel választották el.

Egy másfél szobás lakásból viszont simán el lehet jutni a legnagyobb egyetemekig, például a Princetonra, ahol Michelle Obama 1985-ben diplomázott, majd folytatta tanulmányait a Harvardon, hogy három évvel később a jogot is elvégezze.

Későbbi férjével, Barack Obamával 1989-ben, Chicagóban, egy ügyvédi irodában találkozott – Michelle Obama junior munkatárs volt, Barack Obama pedig nyári gyakornok. Három évvel később házasodtak össze.

Ügyvédi karrierjét azért hagyta ott, hogy egy nonprofit civilszervezetnek, az általa alapított Public Alliesnak dolgozzon.

Évekkel ezelőtt az ABC Newsnak adott interjújában arról mesélt, hogy amikor kisebbik lánya, Sasha négy hónapos volt, állásinterjúra ment a Chicagói Egyetemre, és mivel a gyerekre senki nem tudott vigyázni, így magával vitte az interjúra. Nyilván megkapta a munkát.

Tényleg túl tökéletes, mert azon túl, hogy ennyi mindent tanult és dolgozott, még a testével és egészségével is van ideje, meg energiája foglalkozni. Állítólag minden nap reggel fél ötkor kel és heti háromszor edz 90 percet. És persze egészségesen is eszik, kivéve amikor megkívánja a sült krumplit.

Egyike annak a három first lady-nek, akinek van egyetemi diplomája. A másik kettő Laura Bush és Hillary Clinton. Majdnem lett egy negyedik is Melania Trump személyében, aztán kiderült, hogy bár az új first lady járt főiskolára, azt soha nem végezte el, így nem diplomázott.

Sőt, egyike a három legmagasabb first lady-nek is. Michelle Obama és Melania Trump is ugyanúgy 180 cm magasak, mint amekkora Eleanor Roosevelt volt.

Annyira tökéletes, hogy nem véletlenül lett rengeteg kislány és nő példaképe azzal amit képvisel és ahogyan él.

Pláne mert amellett, hogy egészséges és okos, még jól is öltözködik. Igaz, utóbbi valószínűleg pár jó ízlésű stylistnak is köszönhető, mert mielőtt first lady lett volna belőle, elég semmilyen volt a stílusa. 2008-ban a People legjobban öltözött nőinek listáján is szerepelt.

Azóta pedig, hogy senki nem mondja meg neki, hogy mit vehet fel és mit nem, néha becsúszik egy-két olyan darab is, amit más first lady valószínűleg soha nem venne fel – leszámítva persze Trumpnét – például ezt a csillogó, holografikus Balenciaga-combcsizmát.

És hogy miért is szerethető igazán Michelle Obama? Mert legalább annyira szereti megszegni a szabályokat, mint Meghan hercegné. 2009-ben például, amikor a Buckingham-palotában először találkozott a brit uralkodóval, Michelle Obama a protokollt megszegve megölelte II. Erzsébet királynőt.

2015 januárjában pedig, amikor Barack Obamával Szaúd-Arábiában jártak Abdullah bin Abdulaziz szaúdi király temetésén, Michelle Obama nem volt hajlandó hidzsábot felvenni. Ebben valószínűleg közrejátszott az is, hogy Abdullah király volt az, akinek 30 feleségtől összesen 35 gyereke született, és aki több mint tíz évig tartotta házi őrizetben három lányát, akik felszólaltak a nők jogaiért.

55. születésnapjára pedig azt is elérte, hogy Becoming (Így lettem) című memoárja az Amazon eladási adatai szerint az elmúlt évtized legsikeresebbje lett. A CNN azt írja, Michelle Obama könyve ezzel megelőzte A szürke ötven árnyalatát, amit nyolc évvel ezelőtti megjelenése óta egy könyv sem volt képes legyőzni. Ezek után senki ne csodálkozzon, hogy Michelle Obama nemrég kapott egy egészen elképesztően menő portrét a Nemzeti Portré Galériában, Washingtonban.

Kiemelt kép: Instagram/Michelle Obama