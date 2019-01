Will Smith 2019-ben még azon csodálkozik, hogy egy torta nem tortának néz ki

Will Smith azon túl, hogy hivatalosan is megkezdte színésztársával, Martin Lawrence-szel a Bad Boys 3 forgatását, most egy Instagram-sztorival kápráztatta el mit sem sejtő rajongóit. A színész ugyanis kapott egy óriási tortát egy hotelben, ráadásul egy sajttortát, ami húsos szendvicsnek volt álcázva. Smith ezen annyira meglepődött, hogy követőinek elmagyarázta, hogy igazából ez egy sajttorta, amit húsnak néznek, az pedig csoki. Még meg is kóstolta, hogy tényleg csokoládé.

2019-re még biztosan nem találkozott ekkora átveréssel:

Mi lett volna, ha az ő tortájából is egy VV Csoki ugrik elő, mint Gáspár Győző esetében?

