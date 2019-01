A francia színésznő arcán ott a vörösszőnyeges pózolások pokla

Egy Twitter-felhasználó, aki a felhasználóneve alapján szeretné, ha Eva Green színésznő megfojtaná a melleivel, összevágott egy összeállítást Isabelle Huppert Oscar-jelölt francia színészlegenda vörösszőnyeges pózolásairól, bennehagyva a fotóknak pózolást és az az utáni pillanatokat is, és a Zongoratanárnő és az Elle főszereplőjének arca oldalakat mesél arról, mennyi kedve van ehhez az egészhez neki. A felhasználó csak annyit írt hozzá, hogy:

The glamour of a French woman pic.twitter.com/pRDeAnigAV

— I want Eva Green to suffocate me with her boobs (@hopelesslyysad) 2019. január 10.