Melissa McCarthy becsempészett 40 sonkásszendvicset a Golden Globe-ra

A Golden Globe gála ugyan tartalmaz egy étkezést is, az ételt pont akkor szokták felszolgálni, amikor a legnagyobb sztárok többsége még a vörös szőnyegen ad interjúkat, így a nagy sztárok erről rendszeresen lemaradnak, az egész gála alatt éheznek, és hamar becsiccsentenek az éhgyomorra megivott pezsgőtől. Ezt a problémát ismerte fel Melissa McCarthy, akit egyébként a Megbocsátassz valaha? főszerepéért jelölték legjobb drámai főszerep kategóriában. Ezt pedig a Cosmopolitan információi szerint úgy oldotta meg, hogy a férjével, a filmrendező Ben Falcone-val becsempésztek a gálára összesen 40 sonkás bagettet az éhező sztároknak. Falcone képet is posztolt a becsempészett szendvicsekről, elárulva, hogy mindössze csak kettő maradt.

A Golden Globe-ot nyerő Olivia Colman még a színpadon is megköszönte a szendvicset, amit nem igazán lehetett elsőre érteni, ugyanis olyan ügyesen osztogatták szét őket, hogy a közvetítésből ez nem derült ki. McCarthy azt mondta egyébként, hogy jövőre is megpróbálkoznak, de akkor már hot-dogot csempésznek majd be inkább.

Kiemelt kép: Michael Kovac/Getty Images, Moet & Chandon