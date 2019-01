Ilyen az, amikor az exed mögötted ül a Golden Globe-on

Bár már messzinek tűnik, Sarah Silverman és Jimmy Kimmel régen jártak, méghozzá elég sokáig. Viszont komikusok révén azóta is rengeteget viccelnek ezzel, azt tetetve, hogy nem túl jó a kapcsolatuk azóta. A Golden Globe-on pedig adta is magát a poén, ugyanis Sarah Silverman pontosan Jimmy Kimmel és felesége előtt ült, úgyhogy lőtt is egy vicces szelfit arról, ahogy a mosolygó pár előtt fintorog, azzal a szarkasztikus megjegyzéssel, hogy fantasztikusan érzi magát.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon good times Sarah Silverman (@sarahkatesilverman) által megosztott bejegyzés, Jan 6., 2019, időpont: 1:46 (PST időzóna szerint)

Ez persze kanyarban sincs azzal, amikor a szakításukat azzal viccelték el, hogy Silverman lefeküdt Matt Damonnel, Kimmel pedig Ben Affleckkel.

Kiemelt kép: Gregg DeGuire/FilmMagic